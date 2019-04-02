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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Madenci Anıtı’ndan valilik binası önüne yürüyüş düzenlendi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Madenci Anıtı'ndan valilik binası önüne yürüyüş düzenlendi.


Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2 Nisan Dünya otizm farkındalık günü kapsamında araçlar ve motosikletlerle beraber madenci anıtından başlayarak Valilik binasına kadar yürüdüler. Farkındalık yürüyüşüne, kesin olmayan sonuçlara göre Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selin Alan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, STK temsilcilikleri,Oztizm Derneği, Daire Müdürleri, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arife Dereli, “Bizler çocuklarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya engelliler günü bey 2 Nisan Dünya otizm farkındalık günü tarihleri yanı sıra tüm yıl boyu fark edilmeden istiyoruz. Sorunlarımızın çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşların sürekli çalışmalarını, daha kapsamlı adımlar atmalarını bekliyoruz. Yaşantımızda fark oluşturacak uygulamaların hayata geçmesini ilgili yasal düzenlemelerin bir an evvel oluşturulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.Ardından Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arife Dereli ve üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti.

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