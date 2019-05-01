20. Geleneksel Bahar Konseri ilgi gördü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türk Sanat Müziği (TSM) Topluluğunun geleneksel “Bahar Konseri”ne konuk sanatçı olarak katılan Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zekai Tunca verdiği konserle Çaycumalılara rüya gibi bir gece yaşattı.

Türk Sanat Müziği Topluluğunun“20. Geleneksel Bahar Konseri” tam bir müzik ziyafetine dönüştü. Ağırlıklı olarak Zekai Tunca şarkılarından oluşan 26 eseri TRT saz sanatçıları eşliğinde seslendiren koro büyük beğeni alırken, konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Zekai Tunca, söylediği birbirinden güzel şarkılarla izleyicileri adeta büyüledi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, ADD Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclisi üyeleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi.

Topluluk Başkanı Hamza Başören, konser öncesi yaptığı konuşmada, 20'nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Topluluğumuz 1998 yılında Yüksel Odabaş ve yönetim kurulu üyeleri önderliğinde, Çaycuma Türk Sanat Müziği Cemiyeti adıyla kurulmuştur. Yaklaşık 60 kişiden oluşan cemiyetin koro şefliğine şu an aramızda olmayan, 2011 yılında yitirdiğimiz Mehmet Yiğit hocamız getirilmiştir. Kendisini rahmetle yad ediyorum. Koromuz daha sonra Çaycuma TSM Derneği olarak devam etmiş, 2013 yılında Çaycuma Belediyesi bünyesi altında Çaycuma TSM Topluluğu adı altında çalışmalarına devam etmektedir. Topluluğumuz kuruluşundan bu yana siz Çaycumalı halkımızın 30'un üzerinde konser vermiştir. Kuruluşundan bu yana hizmet veren koro başkanlarım Yüksel Odabaş, Hüsnü Sami Alpan, Kadri Bozdağ, Ebru Tığlı ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza şahsım ve topluluğum adına sonsuz teşekkür ederim. Bu akşamki etkinliğimizde davetimizi büyük bir nezaketle kabul ederek onurlandıran ve şu an aramızda bulunan değerli Türk Sanat Müziği sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca aramızda, kendilerine ‘hoş geldiniz' diyor, şükranlarımı sunuyorum. Topluluğumuza maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, başta Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı ve çalışanlarına, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Koraman ve çalışanlarına, ayrıca topluluğumuza 9 yıldır hizmet veren değerli şefimiz Levent Özger hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

"26 eser seslendirildi"

Şef Levent Özger yönetimindeki koro ”Anlatılmaz bir dert ile” adlı eserle başladığı konserde 26 eserin seslendirdi. Koro ve solistler ağırlıklı olarak konuk sanatçı Zekai Tunca'nın bestelerinden oluşan bir repertuvar sundu. Konser sırasında kısa bir konuşma yapan Koro Şefi Levent Özger oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Özger, Zekai Tunca gibi bir sanatçıyı ağırladıkları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sahneye alkışlarla davet edilen Zekai Tunca olağanüstü performansıyla gönülleri mest etti. Türk Sanat Müziği'nin sevilen 10 şarkısı seslendirdi. Zaman zaman izleyicilerin de eşlik ettiği ve 3 saati aşkın süren konser, müziği yine Zekai Tunca'ya ait, “Leylakları sümbülleri soldurdun gonca gülleri” adlı parça ile sona erdi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Şef Levent Özger'e bir buket çiçek sunarken ünlü sanatçı Zekai Tunca'ya da, günün anısına, Çaycuma figürlerinden oluşan bir plaket takdim etti. Ayrıca topluluğu uzun süredir çalıştıran Şef Levent Özger ile Topluluk Başkanı Hamza Başören'e teşekkür belgesi verdi. Başören belgesini topluluğa emek veren koro başkanlarını sahneye davet ederek birlikte aldı. Konser toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.