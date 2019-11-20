Zonguldak’ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Valilik önünde etkinlik düzenlendi.
Zonguldak'ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Valilik önünde etkinlik düzenlendi.
Programa Vali Erdoğan Bektaş, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Ellerindeki dövizlerle çocuk haklarını anlatan minik öğrenciler birlikte eğlendiler. Vali Bektaş ve beraberindekiler el baskıları yaparak günün anısına hatıra oluşturdu. Vali Bektaş, çocuk haklarının önemine değindi.