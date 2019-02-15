İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2010 komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik operasyonda 2 gözaltı

Zonguldak’ta 2010 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 2010 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli olarak 76 ilde başlatılan operasyonda, 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ/PDY soruşturmasında Zonguldak ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı. KHK ile görevinden ihraç edilen polis memuru ile mahrem imam olduğu iddia edilen ve ihraç edilen veteriner hekim, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli, alınan güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.