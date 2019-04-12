2019 istihdam seferberliği işveren bilgilendirme toplantıları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un himayelerinde başlatılan 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında; İstihdamın korunması, artırılması ve nitelikli istihdamın desteklenmesi amacıyla teşvik ve desteklerimizi duyurmak üzere başlatılan bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Zonguldak-İŞKUR İl Müdürü Yardımcısı Hakkı Alkan, SGK İl Müdürü Erkin Avcı, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, işveren /işveren temsilcileri ile bir araya geldiler.

İş ve Meslek Danışmanı Özgün Taşkesen tarafından Üç Aylık Ücret Desteği, İlave İstihdam Teşviki, Asgari Ücret Desteği, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki, 5 Puanlık İndirim Teşviki, İlave 6 Puanlık İndirim Teşviki, Kısa Çalışma Ödeneği, İşbaşı Eğitim Programları, Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı, MEGİP, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş birliği Projesi, Çocuk Bakım Desteği, İşe İlk Adım Projesi, konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.

İŞKUR yetkilileri konu ile ilgili istihdamın arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla işverenlere yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini ifade etti.