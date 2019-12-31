2019 Zonguldak'ta böyle geçti

Ocak 2019

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı galeride metan gazı patlaması sonucu şehit olan 8 maden işçisi için Kur'an-ı Kerim okutuldu. Zonguldak'ta bir kafeden çıkan genç kız, kafe önünde yerde yatan sokak köpeğinin üşüdüğünü düşünerek boynundan çıkardığı şalı sokak köpeğinin üzerine örttü. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde arkadaşlarıyla beraber oturduğu kafeden ayrıldığı sırada kafenin önünde sokak köpeğinin yattığını fark etti. Soğukta üşüyen köpeğin yanına gelerek boynunda çıkarttığı şalı köpeğin üzerine örttü. O anlar kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zonguldak'ta geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen göçükte 2 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından kaçak maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen Şenol M., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şubat - Mart 2019

Zonguldak'ta ormanlık alanda cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulunan 55 yaşındaki Sezai Karaca'nın vücudundan kurşun çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma kısa sürede cinayet zanlısını yakaladı. Zonguldak'ta Geomatik Mühedisliği'nin 6 yıllık çalışmasıyla iyonosferdeki toplam elektron miktarının yoğunluğuna bağlı olarak deprem öncülleri tespit edilebilecek. Dünyada ve Türkiye'deki 17 deprem üzerinde yapılan araştırmayla Üst Atmosfer İzleme Sistemi kurulması halinde depremler iki gün önceden haber verilebilecek. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumuna alınacak bin işçi için müracaaat etmek isteyen vatandaşlar geceden kurum önüne gelerek metrelerce kuyruk oluşturdu. Saatler öncesinden kurum önüne akın eden gençler beklemeye geçti. Zonguldak'ta bir gecede girdiği 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakılan Eşref B., esnafları canından bezdirdi. Dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunun İstanbul'da 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu iddia edildi. İntihar eden genç, memleketi Zonguldak'ta son yolcuğuna uğurlandı. Zonguldak'ta yakınları ile girdiği bir duruşma çıkışı gazeteci Selçuk Koçaklı'ya silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1000 kişilik işçi alımına başvuru yapmak için Alo 170 arayan 24 yaşındaki Selin İnce, 'kadın alımı yok' denilerek başvurusu alınmadı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde mitingde vatandaşlara hitap etti. 31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin adaylarının tanıtıldığı mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, AK Parti'nin adayı Ömer Selim Alan'a destek istedi. 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi facianın 27. yıl dönümünde törenle anıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Zonguldak mitinginde Avrupa Parlamentosu'nun kararını eleştirerek, “Bize parmak sallıyorlar. Bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez. Aslında istiyorlar ki, bölünelim. İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki, birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki, Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Zonguldak mitinginde Avrupa Parlamentosu'nun kararını eleştirerek, “Bize parmak sallıyorlar. Bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez. Aslında istiyorlar ki, bölünelim. İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki, birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki, Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma” diye konuştu. Zonguldak'ta 2009 yılında Türkiye'nin en borçlu belde belediyesi olarak açıklanan Muslu Belediyesi'nde, belediye başkanı Sabahattin Adıyaman adeta imkansızı başardı. 4.8 milyon liralık borcun üstesinden geldiklerini anlatan Adıyaman, beldeye 35 milyon liralık yatırım yaparak hizmet verdiklerini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye'yi bir başka anlayışla karşı karşıya bırakabilecek bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar” diye ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kdz. Ereğli ilçesinde müjdeyi verdi. Erdoğan, Kdz. Ereğli'de bulunan ERDEMİR'in 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldığını açıkladı. Kurulacak tesisle bin kişilik ilave istihdamın olacağını ifade etti. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu, Cumartesi ve Pazar günü Şemsi Denizer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel başkan adayı Hakan Yeşil 220 alırken, mevcut başkan Demirci, 38 oy alarak başkanlık koltuğunu Yeşil'e bıraktı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde, nadir olarak görülen yemek borusu kaslarının kasılması sebebiyle yutkunma zorluğuna neden olan akalazya hastalığı POEM uygulamasıyla tedavi ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitingi sonrası Çaycuma ilçesine hareket etti. Burada alanda toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Çaycuma ilk geldiğim günle bugün geldiğim gün arasında büyük farklar olan bir kentimiz. Çalışkan bir belediye başkanınız var. Gerçekten Çaycuma'yı bir Avrupa kenti gibi yaşanabilir bir kent haline getirdi. Zonguldak'ta kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Dr. Ömer Selim Alan kazandı. Onlarca kişi Madenci Anıtı önüne akın ederek kutlamalara başladı.

Nisan - Mayıs 2019

Zonguldak'ta yayalara çarpma anları İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Öte yandan yayaya çarpma kazalarında büyük oranda azalma yaşandığı belirlendi. Zonguldak'ta boşandığı ikinci karısının Ankara'ya gidiyorum diyerek kayıplara karıştığını iddia eden katil zanlısı kocanın, boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı koca sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğü Harmankaya Şelaleleri ülkemizin 113' üncü tabiat anıtı oldu. Almanya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı 3 Türk genci için Almanya'da cenaze töreni düzenledi. İki gencin cenazesi Türkiye'ye uğurlandı. Zonguldak'ta bir süre önce havalimanına aletli iniş sistemi tabir edilen ILS'nin kurulmasının ardından THY'ye ait A319 tip yolcu uçağı havalimanına test uçuşu gerçekleştirdi. Zonguldak'ta müdür olarak atandığı ortaokulda hizmetli ile yaşadığı tartışma nedeniyle okula gelen müfettişin yaptığı inceleme sonucunda sahte diplomayla 21 yıldır öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan İsmail Y. (52) hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla dava açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 21 yıldır memuriyetten kazandığı parayı talep etti.

Zonguldak ziyaretinde Fevkani Köprüsü'nü inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşları da mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşümde gerekirse bir yere taşıyalım. Çünkü aradaki bağı görüntüyü çok koparıyor. Biz bir çalışalım” dedi. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak. Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. 31 yaşındaki Erol Maraz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Haziran - Temmuz 2019

İstanbul Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari'de yakalanması sonrası aynı saldırıda oğlunu şehit veren Erdal Karakurdu, saldırganları görmenin kendisine acı vermekten başka bir şey ifade etmediğini söyledi. Atlas Global Havayolları Airbus A319 uçağı Zonguldak Havalimanına ilk seferini gerçekleştirdi. Zonguldak'ta kaçak maden ocağına elektrik bağlayan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti. İddiaya göre, Mustafa Eser (28) maden ocağının içerisine elektrik bağladığı esnada akıma kapılarak yaralandı. Ocakta çalışan arkadaşı tarafından özel araç ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Eser, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zonguldak'ın, Alaplı İlçesinin Gümeli'de beldesindeki Tabiat Anıtı içerisinde bulunan ve bronz çağından günümüze kadar asırlara meydan okuyarak hayatta kalmayı başaran “Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı” unvanına sahip Gümeli Porsuğu bugün 4115 yaşına ulaştı. Amerika'da düzenlenen uydu yarışmasında bu yılda dünya ikinciliği elde eden BEÜ Grizu 263 takımı, 2020 yılında uzaya fırlatmayı hedefledikleri 5 santimetre çapındaki cep uydusuyla uzaydan dünyayı görüntülemeyi hedefliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte cep uydu dünyada bir ilk olacak ve katma değeri yüksek olması sebebiyle de Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alacak. Zonguldak'ta iki yıl önce "internet kafeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'nın ailesi, kızlarının en son kaybolduğu iddia edilen Liman Caddesi'ne gelerek gözyaşı döktü. Anne Yeter Koçaklı, "Benim kızım kendini atacak kadar saf değil. Ben onları karton toplayarak büyüttüm. Kızımı bulayım, bir mezarı olsun" diyerek feryat etti. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali gerçekleştirildi. Zonguldak 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Madenci Anıtı önünde buluştu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.

Ağustos - Eylül 2019

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ‘Yüz Çene Düzeltme Ameliyatı' ile Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir ilke imza attı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi, hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu panelvan sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 100 metreden yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, Edanur Erdoğan (21) ve Dilara Altay (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kız isteme nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk karaciğer nakli Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 67 yaşındaki emekli maden işçisine gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 41 yaşındaki Ramazan Katırcı, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi Zonguldak'ta ayağına çivi batan 18 yaşındaki Aycan Kara yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kara, ailesi tarafından İstanbul'da defnedildi. Zonguldak't itfaiye, AFAD, acil sağlık hizmetleri gibi acil hizmetler, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'den yönetilecek. Tesisin tanıtımını yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Ekip çağrıda telefonun karşısında, gerçekten ciddi bir derdiniz varsa ilgili bütün kurumlar anında devreye giriyor. O duruma göre ne gerekiyorsa, karşıdan gelen çağrıya göre enerji firması, AFAD, polis, ambulans gerekiyorsa anında sistem bir anda aktif edilmiş olacak. Ciddiyetsiz bir çağrıysa da otomatik gereği yapılacak" dedi.

Zonguldak'ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında önceden yaşandığı iddia edilen husumet üzerine kavga çıktı. Adeta meydan savaşını andıran olayda 5 kişi yaralandı. Zonguldak'ta kayıplara karışan 69 yaşındaki Sultan Biryan'ın cansız bedeni, evinin 10 metre yakınındaki çalılık alanda bulundu. Teknofest 2019 "4. Türksat Model Uydu Yarışması" Türkiye Birincisi Grizu-263 Uzay Takımı Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

Ekim - Kasım 2019

Zonguldak'ta 17 yaşındaki Berkay Dökmeci, meydana gelen trafik kazasında öldü. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren komşusu için mezar kazmak isteyen kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İki komşu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Zonguldak'ta bir işletmeci kafesini cezaevi gibi tasarlayarak ilginç bir görüntüye imza attı. İçeriye giren müşteriler kafe ortamı yerine cezaevi ortamı yaşıyor. Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki özel olarak işletilen bir maden ocağında yaşandı. İddialara göre, maden işçileri ocakta çalıştıkları sırada göçük meydana geldi. Madende çalışan Erol Akçaoğlu isimli maden işçisi ocakta mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından Akçaoğlu'na ulaşıldı. Otopsisi yapılan işçi toprağa verildi.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında başına taş parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 2 çocuk babası maden işçisi Servet Gökay. Karaman beldesine bağlı Keller köyünde toprağa verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'a gelerek Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Selahaddin Camii inşaatı sahasında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Zonguldak'ın şanına yakın 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atmasını burada hep birlikte yapmış bulunacağız." dedi. Zonguldak'ta geçtiğimiz Eylül ayında 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, evinin yakınındaki çalılık alanda 5 gün sonra ölü bulunmuştu. Olayı araştıran cinayet bürosu ekipleri kadının katil zanlısının komşusu olduğunu belirleyerek onu yakaladı. Zonguldak'ta, 18 Ocak 2012 tarihinde 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı halk pazarının çatısının çökmesi olayında karar çıktı. Duruşmada dönemin Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref'in de bulunduğu 6 sanığa, 6 yıl 8 ay hapis, çatıyı yapan müteahhit Mustafa Memoğlu'na ise 18 bin 200 lira adli para cezası verildi. Zonguldak'ta bir simit fırını, kuruluşunun 10. yıl dönümünde simidi 75 kuruş yaptı. Fiyatı duyan vatandaşlar simide akın etti. Bir ay boyunca sürecek olan kampanyada 75 kuruştan 200 bin simit satılması hedefleniyor.

Aralık - 2019

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrey Sıbiga, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Andrey Sıbiga, "Geçtiğimiz sene iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştır. Geçmiş yıllarla kıyaslayacak olursak son üç yılda yüzde 15 oranında bir artış kaydediyoruz. Buna rağmen hala gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var. Lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir. Çünkü Ukrayna'nın sahip olmuş olduğu liman potansiyelini Zonguldak limanı ile birleştirebilirsek çok olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir” dedi.

Zonguldak'ta yaşayan Yıldız çiftinin; "clostiridium botilinum" bakterisi sebebiyle yedikleri gıdadan zehirlenmelerinin ardından yoğun bakımda tedavileri sürüyor. BEÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert ise özellikle evde hazırlanan konservelere dikkat çekti. Cömert, hastalığın belirtilerini de anlattı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında 80 metre yükseklikten düşen genç yaşamını yitirdi. Afgan uyruklu gencin yurda kaçak yollarla girdiği öğrenildi.

Zonguldak Üzülmez Sanayi Sitesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilköğretim okulundan 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edildi. Zonguldak'ta Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'nin büyümesine de net ihracatımız üç çeyrekte 4.7 puan destek sağlamış bulunmakta. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75.6'dan yüzde 86.8 seviyelerine kadar geldi. Tabi bunlar ihracatçılarımızın sizlerin başarılı ve özverili çalışmaları sayesinde oldu. İnşallah 2020 yılının gerek küresel ekonomide daha rahat bir yıl olacağını ve Türkiye için de başarılı yıl olacağını öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak'ta dün kaçak maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında hayatlarını kaybeden Erdem Korkmaz ve Uğur Korkmaz, Çatalağzı beldesinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.