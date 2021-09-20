2020-2021 Eğitim Öğretim yılı temel uyum programı yapıldı

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Zehra Safi “Üniversitenin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün tanıtımı, Üniversitenin imkanları, bilgiye ulaşım, kütüphane ve enstitü web sayfalarının aktif kullanımı” Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fürüzan Köktürk “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım ve Basım Yönergesi” ve Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günnur Özbakış Dengiz “Etik Kurallar ve Tez Yazımı” konularında sunumlarda bulundular.

Toplantı, katılımcılardan geri bildirim ve önerilerin alınması, yeni akademik yılın verimli ve hayırlı olması temennisinde bulunulması ile son buldu.