2020 yılı Zonguldak jandarmasında böyle geçti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen kahvaltı programında 2020 yılı resmi kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler basın mensupları ile paylaşıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve istatistikler ise şöyle:

"İlimiz genelinde 2019 yılına göre 2020 yılında Asayiş olaylarını sonuçlandırmada yüzde 64'lük bir artış, kişilere Karşı İşlenen Suçlarda geçen seneye göre yüzde 10, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda ise yüzde 21 oranında yakalamalar arttı. 2020 yılında yapılan denetimlerde 384 kaçak kömür ocağında toplam 879 ton kömür ele geçirildi. Çocuk ve kadın olaylarına ilişkin geçen yıla göre; tedbir kararlarında yüzde 19, çocuk mağduriyetinde yüzde 57, suça sürüklenmede yüzde 32 düşüş sağlandı. 2020 yılında yaralanmalı kaza olaylarında 2019'a göre yüzde 18 azalma gerçekleşmiştir. Can kaybında da yüzde 17'lik azalma sağlanmıştır. Haziran ayında Filyos Beldesinde önleyici kolluğun etkinliğini artırmak adına atlı timler görev yapmaya başladı. 2019 yılında 24 bin 965 kök kenevir ve tohumu ele geçirilmişken 2020 yılında bu sayı kaçak ekim alanlarındaki denetimler sonucu 8 bin 545'e geriledi. 2020 yılında Zonguldak'ta Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından toplam 5 bin 778 kişiye 7.315.936 TL idari para cezası uygulandı. 2020 yılında Jandarma ekipleri tarafından Vefa Destek Grubu Hizmetleri kapsamında toplam 5404 vatandaşa çeşitli hizmetler verildi."