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2023 LGS ve YKS bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (YKS) sınavları ardından tercih danışmanlığı yapacak olan rehber öğretmenlere bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (YKS) sınavları ardından tercih danışmanlığı yapacak olan rehber öğretmenlere bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü İsmail Çelebi ile ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan rehber öğretmenleri katıldı. Bilgilendirme toplantısında tercih de bulunacak öğrencilerin yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik özelliklerinin dikkate alınması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan  standartlar doğrultusunda sürecin yönetileceğinden bahsedildi.


Daha sonra rehber öğretmenlere tercih danışmanlığı sürecinde yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi vermek amacıyla Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Bilgin Akçin ve İmam Hatip Ortaokulu Rehber Öğretmeni İdris Ercan tarafından seminer gerçekleştirildi.

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