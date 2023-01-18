2023 seçimleri öncesi AK Parti'de birlik beraberlik fotoğrafı

Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, kendisinden önce partisinde ilçe başkanlığı yapan Mehmet Fatih Çakır ve yönetimine teşekkür plaketi takdim ederek birlik ve beraberlik fotoğrafı verdi.

Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, partinin kuruluşundan bu yana görev yapan ilçe başkanları ve yönetimlerine verdiği teşekkür plaketini bu kez kendisinden önce ilçe başkanlığı görevi yapan Mehmet Fatih Çakır ve yönetimine verdi. Başkan Bozkurt, parti içerisinde sağladıkları birlik ve beraberlikle 2023 seçimlerine Kdz. Ereğli olarak damga vuracaklarını söyledi.

“Sen ben yok, Ereğli'miz var, Ak davamız var, Türkiye'miz var”

Bozkurt konuşmasında şu sözlere yer verdi: “2020 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yönetimde görev alan İlçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri, kadın kolları başkan ve yönetimleri ,yine gençlik kolları başkan ve yönetimlerini sırasıyla davet ettik, bir araya geldik. Bugün de artık final aşamasına geldik. Gerçekten yoğun gündem içerisinde uzun süredir düşündüğümüz bu buluşma bugün akşam gerçekleşti. Fatih Çakır başkanımızın 2013 yılından 2020 yılına kadar, bizim göreve geldiğimiz zamana kadar olan dönemde başkanlığında, yönetiminde görev almış tüm arkadaşlarımızı bugün akşam burada. Başkanımızın da gösterdiği hassasiyetle ağırlamaktayız. Gerçekten zor bir sürece giriyoruz. 2023 seçimleri artık Türkiye'yi geçti, Dünya'nın en önemli seçimi noktasına geldi. Biz göreve geldiğimizde şunu söyledik “Sen ben yok, Ereğli'miz var, Ak davamız var, Türkiye'miz var” dedik. O günden bu güne çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Ereğli'de de birlik beraberlik noktasında bugüne kadar yaptığımız çalışmalar meyvesini vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Fatih başkanımızla, kurucu ilçe başkanımızla, diğer ilçe başkanlarımızla beraber, İl genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz şuana kadar kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyelerimiz, yine gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlik beraberlik içerisinde ‘sen ben' olayını bir kenara bırakıp, iç çekişmeleri kavgaları bir kenara bırakıp inşallah Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde 2023 seçimlerinde damgamızı vuracağız. Bundan hepimiz eminiz. Bu birlik ve beraberlikte bunun göstergesi olarak değerlendiriyorum. Gerçekten bugün akşam, bu davete gösterdiğiniz, ilgi alaka için çok teşekkür ediyorum.”

AK Parti'de 2013-2020 yılları arasında ilçe başkanlığı görevi yapan Mehmet Fatih Çakır'da gösterdiği hassasiyet ve anlamlı plaketten dolayı Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt'a teşekkür etti. Çakır konuşmasında “Bu bir bayrak yarışı. Bizlerde öncekilerden aldığımız gibi, bizden sonra gelen Saffet başkanımıza ve ekibine teslim ettik. Önemli olan birlik beraberlik içerisinde önce Ereğli'mize sonra Zonguldak'ımıza ve ülkemize hayırlı hizmetlerin yapılmasına ufakta olsa elimizden geldiği kadar katkı vermek. Ben bugün bu anlamlı programda bizi davet eden İlçe Başkanımız Saffet beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 2013 nasıl geçmiş 9-10 sene nasıl olmuş. Yaklaşık 21 yıllık AK Parti iktidarının 10 senesini yaşamışız.”

Konuşmaların ardından Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 2013-2020 yılları arasında İlçe Başkanlığı yapan Fatih Çakır ve yönetim kurulu üyelerine plaket takdiminde bulundu. Başkan Bozkurt, Çakır ve yönetim kurulu üyelerine partiye ve ilçeye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.