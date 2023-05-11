21 yaşındaki genç kadın ölü bulundu

Olay, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü Hacullu Mahallesi'nde meydana geldi. Turizm ve Otelcilik mezunu olan Enise Candan (21) evinin altında yaşamına son verdi. Candan'ı tavanda asılı halde gören kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandama ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Enise Candan'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Enise Candan'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.