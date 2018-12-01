23 evi soyan hırsızlık çetesi çökertildi

Zonguldak'ta 23 evi soyan hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 100 bin TL değerinde olan 7 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet televizyon ile çok miktarda inşaat malzemesi, ev eşyası ve elektronik cihaz ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda E.Ç. (34), B.D.(27) ve Ş.K.(39) isimli 3 şüpheliyi tespit etti. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 7 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet televizyon ile çok miktarda inşaat malzemesi, ev eşyası ve elektronik cihaz ele geçirildi. 7 kişiye ise ‘suç eşyasını satın almak, kabul etmek' suçundan işlem yapılıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şebekenin kentte 23 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirtilirken, çalınan eşyalar ise sahiplerine iade edildi. Şüphelilerden E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.D'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Firari şüpheli Ş.K.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.