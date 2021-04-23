İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs gölgesi altında kutlandı

Devrek’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi gölgesi altında kutlandı.

Devrek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi gölgesi altında kutlandı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde icra edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını gölgesi altında dar kapsamlı kutlandı.


Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen kutlama törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya'nın Atatürk Anıtı'na çelen sunumunun ardında program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından sona erdi.


Tören covit 19 kuralları içersinde icra edilirken İlçe protokolü de kutlamalarda hazır bulundu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.