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23 Nisan coşkusu 67 Burda'da kutlandı

Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik ziyaretçilerini ’Elif’in Düşleri’ etkinliği ile karşıladı.

Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik ziyaretçilerini 'Elif'in Düşleri' etkinliği ile karşıladı.


Esas 67 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yabancı grup halk oyunları gösterisi ve 'Elif'in Düşleri' etkinliği ile devam etti. 19 - 23 Nisan tarihleri arasında AVM giriş katında sahnelenen “Elif'İn Düşleri” ve halk oyunları gösterileri ziyaretçiler tarafından tam not aldı. AVM Giriş katında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaş büyük ilgi gösterirken ücretsiz olarak sahne alan gösterilerde minikler düzenlenen etkinlikte şarkılar söylenip oyunlar oynadı.

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