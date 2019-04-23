23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alaplı'da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alaplı'da düzenlenen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anıt Park meydanında Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni ile başladı.

Törene, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, İlçe Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri okulların hazırlamış olduğu güzel gösterilerle devam etti. Derece alan örgencilere Kaymakam Saim Eskioğlu, hediyelerini takdim etti.

Kaymakam Saim Ekşioğlu, geleceği olan çocukların bayramını kutlayarak,”Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı başta bu anlamlı günü Türk ve dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Atatürk olmak üzere, ulusal egemenliğimiz için savaşmış tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum”dedi.

Program öğrencilerin okuduğu şiirler ve gösterilerle son buldu.