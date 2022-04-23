23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alaplı'da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Anıt Park meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik'in günün anlam ve önemi üzerine yaptığı konuşmanın ardından,

halk oyunları gösterileriyle devam etti. Törende ayrıca, çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program öğrencilerin okuduğu şiirler ve gösterilerle son buldu.