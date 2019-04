23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Zonguldak Valilik önünde düzenlenen törene, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunu istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Valilik önünde düzenlenen törenin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bahçelievler ilköğretim okul müdür, öğretmenleri ve öğrencileri Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Başka bir ülkede çocuk bayramı olmadığını ifade eden Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak şunları ifade etti; “Çocuk bayramı diye doğrusu ben başka bir ülkenin bayramı olduğunu bilmiyorum. Bizim ülkemize has bir özelliktir. Atatürk'ün çocuklarımıza armağanıdır. Çocuklarımız 23 Nisan'ı kutluyor. Türkiye'de Cumhuriyetinin başarılı projenin sonuçlarını her geçen gün çok daha rahat görebiliyoruz. Türkiye'nin başardıklarına bakınca görebiliyoruz. Komşularımızın başaramadıklarını görebiliyoruz. Tabii ki bu her şey değil mutlaka bizden daha ilerde olan daha çok gelişmiş olan ülkeler, uluslar var. Biz de bu yolda devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitim sisteminin gayretiyle çabasıyla, umuduyla, varlığıyla görebiliyoruz. Yolumuz uzun daha çok çalışacağız. Çocuklarımızın enerjisini, çocuklarımızın bize getireceği yeniliklere çok ihtiyacımız var. Bu duygularla tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, Vali Erdoğan Bektaş'tan okulda eksik gördükleri araç ve gereçleri aktararak istekte bulundu.