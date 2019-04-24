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23 Nisan'a uluslararası coşku

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Bulgaristan, Ukrayna, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkoyunu ekipleri, Çaycuma’da gösteri yaptı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Bulgaristan, Ukrayna, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkoyunu ekipleri, Çaycuma'da gösteri yaptı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Zonguldak'a gelen Bulgaristan, Ukrayna, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkoyunları ekiplerinin, Çaycuma'da da yaptığı gösteri etkinliklere uluslararası coşku kattı. Halkoyunu ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda gösterilerini yaptı. Çocuklarıyla birlikte alanı dolduran vatandaşlar, halkoyunları ekiplerinin gösterilerine zaman zaman alkışlarla destek verdi.

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