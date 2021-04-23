23 Nisan'da gökyüzüne balonlar bırakıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Pandemi tedbirleri alınarak Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İzmirlioğlu İlkokulu Müdürü Cem Akbaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Akbaş konuşmasında, “Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada ilki oluşturmakta hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine Atamızın verdiği önemi ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin geleceğini gençlere ve yarınların sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev hem Atamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek hem de Atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmek olmalıdır. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır. Bu bayramlar milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu günlerde bizlere bu cennet vatanı canları ve kanları pahasına emanet eden Atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalıyız. Atatürk'ü ve bizlere emanet ettiği bu eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı nedenleriyle birlikte çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki gelecek kuşaklar kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi mirasımızı koruma ve kollama konusunda ödevlerimizi yerine getirebilsinler.” dedi.

Kepez Ortaokulu öğrencilerinden Hümeyra Ceren Kurt'un şiirini okumasıyla devam eden tören; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili İlkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada derece alan öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti. Törenin sonunda Kaymakam Çorumluoğlu, çocuklar ile birlikte gökyüzüne balonları uçurdu.