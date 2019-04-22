23 yıllık futbol hakeminin kızı belediye başkanı oldu

23 yıllık futbol hakemi Tayfun Kurnaz'ın başarısı kızına geçti. Kozlu Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Yağmurnaz Kurnaz 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanlık koltuğuna oturdu.

Zonguldak'ta 23 yıldır il hakemliği yaparak başarılı maçlar çıkaran Tayfun Kurnaz'ın başarısı kızına da geçti. Kurnaz'ın Kozlu Ortaokulunda öğrenim gören 6.sınıf öğrencisi kızı Yağmurnaz Kurnaz, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'dan koltuğu vekaleten devraldı. Öte yandan Yağmurnaz Kurnaz'ın Yeşilay ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sigara alkol ve uyuşturucuya farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen şiir yarışmasında da üçüncü olduğu öğrenildi. Vekaleten başkan olan 6.sınıf öğrencisi Yağmurnaz'ın ilk talimatı ise Atilla İlköğretim Okulunun eksiklerinin giderilerek bakıma alınmasını istedi.