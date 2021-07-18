230 kişinin aşısı yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde 230 kişiye korona virüs aşısı yapıldı.

Ormanlı Beldesinde Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından düğün salonunda aşı programı düzenlendi. Randevu aranmaksızın belde sakinlerine hizmet verilen programda vatandaşlar sırayla gelerek işlemlerini yaptırdı. Sinovac ve Biontech aşılarının uygulandığı programda toplam 230 kişiye aşı yapıldı.

Belediye Başkanı Bayram Başol da aşılarını yaptıran vatandaşlara şifa olması temennisinde bulunurken, aşılarını yaptırmayanların da en kısa zamanda aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.