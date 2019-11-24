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24 Kasım Öğretmenler Günü

Zonguldak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Valilik binası önündeki tören alanında düzenlenen törene Milli Eğitim İl Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, sendika temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. Kapıcı, "Ulu Önder Atatürk'e başöğretmen ünvanının verildiği gün olan 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren, onları geleceğe hazırlayan, yılmadan, usanmadan, fedakarlıktan çekinmeden özveriyle çalışan değerlerimiz. Öğretmenlerimiz iyi ki var. Onların gayretleriyle çalışmalarıyla biz bu günlere geliyoruz. Hepimizi yetiştiren bir öğretmen. Ve hayatlarından hiçbir zaman şikayet etmeden, usanmadan, bıkmadan bu emeği veren kişilerdir. Onları ne kadar ansak, övsek yeterli olacağını düşünmüyorum. Bu vesile ile bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yine Ulu Önder Atatürk'ü bu vesile ile saygı ve minnetle anıyorum. Öğretmenlerimize nice 24 Kasım'lar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Öğretmenler Günü programı 25 Kasım günü Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam edecek.

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