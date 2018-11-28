25. Selım Anorektal Hastalıklar Kursu Zonguldak' ta yapıldı

sini düzenlediği Selim Anorektal Hastalıklar Kursu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde, Farabi Kampüsü Tahir Karaoğuz Konferans salonunda gerçekleştirildi.

BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ögr. Üyesi Doç. Dr. F. Ayça Gültekin'in sorumluluğundaki kursa; İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, İzmir, Bolu ve Bursa'dan Türk Kolon ve Rektum Cerrahisinin önde gelen bilim insanları katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ali Borazan'ın da yer aldığı kursun, açılış konuşmalarında Doç. Dr. F. Ayça Gültekin ve TKRCD Başkanı Prof. Dr. Selman Sökmen desteklerinden ötürü Rektörmüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür etti.

Kursa, başta Zonguldak ve ilçeleri (Kdz. Ereğli, Devrek ve Çaycuma), Ankara, Adana ve Bartın illerinin yanı sıra Azerbaycan/ Baku'den gelenlerle birlikte 42 kursiyer katıldı.

Kolon ve Rektum cerrahisinin önde gelen bilim insanları Zonguldak'ta buluştu

22 moderator ve konuşmacının sunumlarıyla destek verdiği kursta; Prof. Dr. Selman Sökmen (TKRCD Başkanı-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Ethem Geçim (2017 Koloproktoloji Cerrahi Derneği Başkanı-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Dursun Buğra (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Ali Akyüz, (Acıbadem, International Hastanesi), Prof. Dr. Uğur Sungurtekin (TKRCD Yönetim Yurulu Üyesi-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Mustafa Öncel (TKRCD Yönetim Kurulu Üyesi-Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Sezai Leventoğlu (TKRCD Yönetim Kurulu Üyesi-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Emre Balık(TKRCD Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Sezai Demirbaş (TOBBETÜ Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Bülent Menteş (Ankara Memorial Hastanesi), Prof. Dr. Neriman Şengül (Bolu İzzet Baysal Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Emre Canda (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi), Prof. Dr. İlker Sücüllü (Saglık Bilimleri Universitesi Sultan Abdulhamid Han Egitim ve Arastırma Hastanesi), Doç. Dr. Ahmet Ziya Balta (Saglık Bilimleri Universitesi Sultan Abdulhamid Han Egitim ve Arastırma Hastanesi), Doç. Dr. Gökhan Çipe (Medicana Hastanesi), Doç. Dr. Volkan Tümay (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç. Dr. İsmail Cem Eray (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Erman Aytaç (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Nuri Okkabaz (Saglık Bilimleri Universitesi Bağcılar Egitim ve Arastırma Hastanesi), Dr. Tugan Tezcaner (Baskent Universitesi Tıp Fakultesi) katkıda bulundular.

Kurs programında; anal fissur, hemoroidal hastalık, perianal sepsis, pilonidal sinus, perianal fistul ve obstrüktif defekasyon sendromu baslıkları altında bu hastalıklardaki sorunlu durumların cozumleri ile ilgili guncel bilgiler konunun uzmanları tarafından aktarıldı. Perianal fistül ve apselerin yönetiminde radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yeri ve yorumlanması ile ilgili olarak genel cerrahların günlük pratiklerinde kullanacağı faydalı bilgiler verildi. Ayrıca cinsel yollarla bulaşan hastalıklar, pruritus ani ve hidraadenitis suppurativa gibi tedavisi zorluk teşkil eden hastalıklarla ilgili guncel tedavi yaklasımları ve tartısmalı konular ele alındı. Görsel ve video ağırlıklı sunumlar kursiyerler tarafından beğeni ve ilgi ile karşılandı. Oturumların tamamlanmasının sonrasında TKRCD'nin gelecekteki aktivitelerinin tanıtımı yapılarak program tamamlandı.