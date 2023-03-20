26 metreden aşağıya düşen Özgecan'ın ölümünde korkutan şüphe

Zonguldak'ta 2 yıl önce 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın 26 metre yükseklikten düşerek ölümünün ardından tutuksuz yargılanan erkek arkadaşı Bartu C.A., suçlamaları kabul etmedi. Acılı baba Kenan Usta ise olay günü masanın üstünde bulunan telefonun ertesi gün kırık ve şifresi değiştirilmiş bir şekilde yatakla duvar arasında bulunduğuna dikkat çekti. Baba Kenan Usta, "Bu hususta çelişkiler var. Delillerin karartılmaya çalışıldığını düşünüyorum" dedi.

Olay, 5 Şubat 2021 günü İncivez Mahallesi Yavuzkent Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın yanına geldi. İddiaya göre Özgecan Usta ile erkek arkadaşı arasında evlenme konusunda tartışması çıktı. Tartışmanın devam etmesi üzerine genç kız, 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Bartu C.A. hakkında ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Erkek arkadaşına "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis talebi

Savcılık intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle sanık Bartu C.A:'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini belirterek hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. İddianamede, sanığın olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta'nın evlilik tartışmasının ardından intihar girişiminde bulunabileceğini öngörülebileceği, ancak tartışmayı sürdürdüğüne yer verildi.

İddianamede 'Kendimi atacağım' diyerek Usta'nın terasa çıktığı ancak sanığın hemen ardından terasa gitmediğine dikkat çekildi. Savcılık, sanık Bartu C.A. hakkında yaşanan olayın gerçekleşmeden önce yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.

Ev hapsine çarptırılan sanık Bartu C.A.'nın; adli kontrol şartıyla haftada iki kez kolluk kuvvetlerine imza atma şartının devamına karar verildi.

Tanıklar dinlendi

Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada olay günü yaşananlara tanık olanlar dinlendi. Tanıklardan E.I. ve E.S. dinlendi. E.S., olay gecesi yatma hazırlığında olduğunu bağrışmaları duyunca pencereyi açtığını genç bir kızın balkon korkuluklarından aşağıya sarktığını, gencin ise kızı tutmaya çalıştığını anlattı. Koşarak ikinci kattaki evinden aşağıya indiğinde ise genç kızı yerde bulduklarını söyledi.

"Sağlam telefon kırık bulundu, şifresi çözülemiyor"

Duruşmada söz alan Özgecan Usta'nın babası Kenan Usta, tanık E.I.'nın ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi. Tanığın hatırlamadığını söylediği olayla ilgili konuşan baba Kenan Usta, "İnsan böyle bir olayı üç ay değil üç yıl da geçse unutmaz. Ancak tanık bazı şeyleri hatırlamadığını bazılarını ise diğer tanık sonaydan farklı anlatıyor. Sanık söz konusu telefonun şifresinin kırılamadığını biliyordu. Kendisinin olaydan sonra telefonun şifresini değiştirdiğini, kırdığını, yatak ile duvar arasına sıkıştırdığını düşünüyorum. Aynı gün masanın üzerinde olan telefon ertesi gün orada bulurdu. Bu hususta çelişki var" dedi.

Sanığın tedbiren de olsa tutuklanması gerektiğini söyleyen baba Kenan Usta, "Suçlu olup olmadığına mahkeme karar verecek. Ancak tedbiren dahi olsa şüpheli kişi tutuklanır. Ev hapsi verilmiş olsa bile annesi yanında, babası yanında, yemekleri önüne geliyor, istediği gibi evinde vakit geçiriyordu. Tedbiren hapis cezası ile cezalandırılması olması gerekirdi. Küçük bir flaş bellek dahil bulunup dosyaya konuluyor ise bir telefonun beyan edilen yerden farklı yerde bulunması akla başka şüpheleri getiriyor. Deliller karartılmıştır" dedi.

SEGBİS ile Çaycuma ilçesinden duruşmaya katılan tutuksuz sanık Bartu C.A. ise aleyhinde olan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanığın avukatı ise adli kontrolle imza şartının kaldırılmasını veya 15 günde bir uygulanmasını istedi. Sanık avukatının talebi ise kabul edilmedi. Mahkemede Nisan ayında keşif yapılmasına duruşmanın ise Haziran ayında yapılmasına karar verildi.