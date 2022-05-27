260 yıllık pazardaki bakımsızlık satıcıları bezdirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 260 yıllık geleneği olan Kadınlar Pazarı'nda satıcılar bakımsızlıktan şikayet etti. Pazarın akşamları yıkanması gerektiği ve araçların otopark şeklinde kullanmaması gerektiğini söyleyen satıcılar, önlem alınması için yetkilileri göreve davet etti.

Kadınlar pazarının adeta otopark olarak kullanıldığını değinen vatandaşlar, park içinde de oturma grupları ve dinlenecekleri yerler olmadığını söylediler. Her gün sabahın erken saatlerinde pazara gelerek 40 yıllık tezgahını açan ve geçimini buradan sağlayan buradaki kadınlar, pazarın eski tadının kalmadığını söyleyerek bakımsızlıktan şikayet ettiler. Kapalı Pazar alanının Betonun hiç yıkanmadığını söyleyen Ayşe Yavuz şunları ifade etti ,” 20 yıldır her hafta geliyorum. Yoksa gelinecek gibi değil. Burayı temiz bulduğum bir gün yok. Akşamları burası yıkanması lazım. Meyve sebze yere düşüyor alıp tezgâha koyuluyor. Lavabolar yok. Başka illerden gelen insanlar böyle Pazar mı olur deyip çıkıp gidiyorlar. Aylardır burası yıkanmadı. Sadece arada süpürülüyor. Burası berbat, perişan durumda. Yazıktır biz burada ekmek parası kazanıyoruz. İnsanlar buradan sebze meyve alıyor. Buraya baksınlar. Burası kendi kaderine terkedilmiş gibi. Bu tarihi kadınlar pazarı bunu hak etmiyor. Buradaki otomobiller kaldırıp yerine oturma grupları konursa pazarın canlanacağını düşünüyorum” diye konuştu.