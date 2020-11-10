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28 günde 6 bin 333 kişiye ceza

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 12 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 333 kişiye toplam 2 milyon 726 bin 157 TL cezai işlem uygulandı.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri 12 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında il genelinde denetim yaptı. Ekiplerce 5 bin 196 alkol denetimi gerçekleştirildi. 152 sürücüye alkollü araç kullanmaktan 205 bin 14 TL ceza yazıldı. 2 bin 131 sürücüye radarlı hız denetimi dolayısıyla 794 bin 328 TL ceza yazıldı. Emniyet kemeri denetiminde 3 bin 392 araç denetlendi. 306 sürücüye emniyet kemeri kurallarına uymamaktan 40 bin 392 TL ceza yazıldı. Toplam 27 bin 474 araç, 17 bin 749 sürücü denetlendi. Bu sürücülerden 6 bin 333'üne toplam 2 milyon 726 bin 157 TL ceza yazıldı.

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