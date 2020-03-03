28 yıl önceki faciada şehit düşen 263 madenci dualarla anıldı

Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında şehit düşen 263 maden işçisi dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde yapılan törene Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenciler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 3 Mart 1992 tarihinde bölgenin en büyük facialarından birisinin yaşandığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Zonguldak maden havzasında en büyük kazalardan birini 3 Mart 1992 tarihinde yaşadık. TTK Kozlu Müessesesinde meydana gelen grizu faciasında 263 madencimizi kaybettik. Maden şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu facialardan sonra ciddi önlemler alınmasına rağmen maden havzasında başka kazalar da oldu. 2010 tarihinde Karadon'da 30, Kozlu'da 2013 tarihinde 8 arkadaşımız şehit oldu. Yaptığımız uyarılar ve alınan önlemler doğrultusunda taşeron uygulamasına son verildi."

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da "Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren yiğitlerin yanında. Biz iki emaneti yönetiyoruz. Bir tanesi devletin mal varlığını, yer altında mal varlığımız değerimiz olan kömürü yine milletimiz adına çıkartıyoruz. Ekonomimiz adına çıkartıyoruz. Diğer yönettiğimiz ikinci emanet de sizler madencilersiniz. Sizler bize hem devletimizin, milletimizin hem de ailenizin emanetisiniz" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise "3 Mart 1992 tarihinde ben de bu yörenin bir çocuğu olarak bu felaketi, bu acıyı henüz orta okula giden bir çocuk olarak sizlerle birlikte yaşadım. 263 şehidimiz ve babalarını kaybeden arkadaşlarımla birlikte bu topraklarda büyüdüm. Maalesef borcumuzu ödeyemedik. 2003 ile 2014 yılları arasında maden kazalarında şehit olanların ailelerine, babasız büyüyen çocuklarına devlette istihdam hakkı tanındı. Ama 2003 yılından önce şehit olan canların ailelerine bu hak tanınmadı. Bu yanlışlığın düzeltilmesi için kanun teklifini verdik. Hep birlikte mücadelesini sürdüreceğiz" dedi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk de "Malumunuz bugün 28 yıl önce meydana gelen elim bir grizu faciası nedeniyle hayatını kaybeden 263 maden şehidimizi anmak için toplandık. Ben hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bizim inancımıza göre şehitlik sadece cephede elde edilen bir mertebe değildir. Aynı zamanda kişinin deprem, afet bir takım kendi iaşesini kazanması için meşru şekilde mücadele ederken kazada ölenler bizim inancımıza göre şehit kabul edilirler. Gerek burada kazada hayatını kaybeden değerli madenci kardeşlerimiz olsun diğer başka yerlerde kazalarda, göçüklerde, grizu facialarında hayatını kaybeden şehit kardeşlerimiz bizim inancımıza göre en yüce mertebeyi elde etmiş insanlardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların ardından işçilere ikramlarda bulunuldu. Ardından gündüz vardiyasında çalışacak olan işçiler madenin yolunu tuttu.