İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuluyla kutlanmaya devam etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuluyla kutlanmaya devam etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuluyla kutlanmaya devam etti. Akşam saatlerinde bisiklet turu gerçekleştikten sonra fener alayı yapıldı. Yüzlerce Çaycumalı' nın bir araya geldiği görkemli bir fener alayına sahne olan Çaycuma'da rengârenk meşaleler yanarak caddeler süslendi. Kortej yürüyüşüne Bando Takımı' da çaldığı marşlarla eşlik etti.


Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş korteji Dev Türk bayrağını açarak Nihat Kantarcı caddesi üzerinden Uğur Mumcu caddesine doğru yol boyunca devam etti. Müze evin önünde son bulan fener alayında vatandaşlar büyük Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekilirken bir yandan da havai fişek gösterisin ilgiyle izleyerek bu anı cep telefonu kameralarına kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.