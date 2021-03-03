29 yıl sonra acılar tazelendi

Zonguldak'ta 29 yıl önce meydana gelen maden faciasında şehit düşen 263 madenci dualarla anıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü bahçesinde sabah 07.45'de anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu anma töreninin açılış konuşmasını Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı. Yeşil, maden ocaklarında şehit düşen işçileri andı. 173 yıldır havzada kömür ürettiklerini ifade eden Yeşil, kuruma işçi alınmasını ve işçi açıklarının giderilmesini istedi. Madenciliğin en riskli mesleklerden biri olduğunu belirten Hakan Yeşil, "Burada bundan tam 29 yıl önce grizu faciası yaşadık. 263 arkadaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yine burada 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı alanda 8 arkadaşımızı kaybettik. Tüm maden şehitlerimizi rahmet, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Madencilik dünyanın en ağır, en zor ve en riskli mesleklerinden biri. Bunu en iyi bizler biliyoruz. Çünkü havzada 173 yıldır kömür üretiyoruz. Atalarımız ve bizler 173 yıldır yerin yüzlerce metre altında doğayla kavga ediyoruz. Elbetteki bu kavgada zaman zaman yenik düştüğümüz oluyor. Canımız yanıyor. Her kavgadan dersler çıkartıyor her zaman galip gelmenin yollarını arıyoruz. Çünkü madenler halen dünyanın en değerli kaynakları ve insanlığın daha çağdaş, daha sağlıklı, daha güvenli yaşayabilmesi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Türkiye'nin kömüre ihtiyacı var. Kömür de burada var. Ama yeterince üretemiyoruz. Türkiye ihtiyacımızın büyük bir çoğunluğunu dışarıdan alıyor. TTK'nın üretimini arttırabilmesi için işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor. Dönem dönem işçi alındığı ancak emekliliklerin sürmesi nedeniyle işçi sayısında azalma devam ediyor" diye konuştu.

"Bu bir takım oyunu"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, olayın yaşandığı gün kurumda 6 yıllık maden mühendisi olarak görev yaptığını hatırlattı. Denizin altında kömür üretildiğini ifade eden Eroğlu, "3 Mart olduğunda ben burada 6 yıllık mühendistim. En son cenazeyi aldığımda da 5 yıl sonra işletme müdürüydüm. 1997 yılında. Bu travma ve duyguları yaşamış olan bir insanım. Burada yıl dönümünde bazı kelimeleri cümle haline getirmek benim için zor. Bu bir takım oyunu, ekip oyunu. Birimizin yapacak olduğu yanlış hepimizi tetikleyecek bir hadise. Bu travmatik kazanın yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmadınız. 3 Mart'ta hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. 7 Mart'ta hayatını kaybedenleri anıyorum. Tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Milletimizin tarihsel yürüyüşünde şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"Zonguldak'ın varlık sebebi madencilik"

3 Mart 1992 yılında meydana gelen olayda şehit düşen işçiler olmak üzere havza tarihinde şehit düşen madencileri anan Vali Mustafa Tutulmaz da "Gerçekten madencilik zor bir görev. Riskli bir görev. Eksi 600'lerde çalışıyor olmak çok zor bir duygu. Gerçekten adrenalini en fazla yükselten insanların kısa süreliğine bile bulunmaktan kaçınacağı bir ortamda bir ömür geçirmek kolay değil. İşte buna talip olan ve bunu devam ettiren madenci kardeşlerimi kutluyorum. Zonguldak madencilikle var olan ve bugüne kadar hayatını devam ettiren şehirlerimizden birisi. Hatta varlık sebebi Zonguldak'ın madencilik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur-an'ı Kerim okundu. Yapılan duaların ardından tören sona erdi. Anma töreninin ardından 08:00-16:00 vardiyasında görevli işçiler maden ocağının yolunu tuttu. Törene protokol üyelerinin yanı sıra Zonguldak Kömürspor takımı da katıldı.