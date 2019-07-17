2'nci Çaycuma Günleri bugün başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin 20 Haziran 1944'te Türkiye Büyük Millet Meclisine(TBMM) sunulan teklifle ilçe oluşunun 75'nci yılında “Çaycuma Günleri” isimli etkinliği başladı.

Hükûmet Konağı önünde başlayan kortej yürüyüşüne, Kaymakam Serkan Keçeli ve protokol üyeleri katıldı. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli Çaycuma'nın ilçe oluşunun 75'nci yılını kutlayarak, "Çaycuma ilçemiz sürekli büyüyen, gelişen ve potansiyeli ortaya çıkaran her geçen gün daha güzel, daha modern bir kent olma yolunda ilerleyen bir ilçemiz. İnşallah daha da büyümeye, gelişmeye, sadece şehirleşmesi ile değil güzel insanları ile de emin adımlarla ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu etkinlikleri değerli olarak görüyoruz. Hemşerilik ve Çaycumalılık bilincinin de oluşmasına katkı sunacağına inanıyorum. Çaycuma'ya yapmış olduğu güzel hizmetler ve bu günlerin yeniden canlandırılmasına katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah Çaycuma Günleri etkinliklerimiz artarak, güçlenerek, büyüyerek devam eder"dedi.

Açılışta Zonguldak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Moldava'dan gelen halk oyunları ekibi gösterilerini sergileyip büyük beğeni topladılar.