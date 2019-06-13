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2'nci İsmail Hakkı Durdu Futbol Turnuvası kura çekimi yapıldı

Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde Perşembe BelediyeSpor’un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına bu yıl ikincisi gerçekleşecek futbol turnuvasının kura çekimi yapıldı.

Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde Perşembe BelediyeSpor'un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına bu yıl ikincisi gerçekleşecek futbol turnuvasının kura çekimi yapıldı.


İkincisi düzenlenecek olan futbol turnuvasının kura çekimi 12 Haziran günü Perşembe Belediye Düğün Salonunda gerçekleşti. Kura çekimine Perşembe BelediyeSpor Kulübü Başkanı Teoman Koç, Perşembe BelediyeSpor Genel Kaptanı Gültekin Özyurt, turnuva tertip komitesi üyeleri, turnuvaya katılacak takımların yöneticileri ve temsilcileri katıldı.


Turnuvaya 15 takım kayıt yaptırırken, çekilen kura sonucunda takımlar her grupta 5 takım olmak üzere 3 gruba (A-B-C )ayrıldı. Turnuvada tüm maçlar takımların isteği üzerine Pazar gününe alındı. Turnuvanın başlama tarihi de 1 hafta ertelenerek 23 Haziran 2019 Pazar gününe alındı.

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