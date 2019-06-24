3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta terminal kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kadın yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 ZJ 388 plakalı taksi, hızını almayarak 14 DN 397 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 14 DN 397 plakalı kamyonet de park halindeki 67 AAH 811 plakalı taksiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kadın yolcuya olay yerinde müdahale ederek yaralıları Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.