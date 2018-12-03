Zonguldak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ağaç tablo ve objeler sergisi açıldı.
Zonguldak'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ağaç tablo ve objeler sergisi açıldı.
Zonguldak Sergi Odası'nda gerçekleştirilen serginin açılışına Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı ve davetliler katıldı. Serginin açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan kesti. Ziyaretçiler, sergide öğrencilerin eserlerini inceledi. Günün anısına Nevzat Taşdan'a çiçek tablosu hediye edildi.