3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde fidan diktiler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ve Çatalağzı beldesinde bulunan engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen kaynaşma yemeğinin ardından fidan diktiler.

Fidan dikimi öncesi 3 Aralık Engelliler farkındalık gününde hayırsever işadamı Mehmet Nurullah Nart, 3 engelliye verilmek üzere manuel tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Ayrıca yemekte 2017-2018 sezonu Nart Yapı Sanat futbol turnuvasında şampiyon olan Çatalağzı Engelliler Derneği futbol takımı kupasını firma sahibi Mehmet Nurullah Nart'ın elinden aldı. Düzenlenen kupa törenin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilimli Gençlik Merkezi'nin bahçesi bahçesine engelliler ve protokol üyeleri tarafından fidan dikildi. Fidan dikim törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Gündolay Demir, Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Volkan Ataş, İlçe Spor Müdürü Önder Keskin, İŞKUR Müdürü Gönül Demirsu, Kilimli Spor Lisesi Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, Çatalağzı mahalle muhtarları Murat Karayavuz, Yalçın Dursun, Mehmet Alunay ve Hüseyin Gökcan, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, engelli derneklerinin temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, konuyla ilgili verdiği bilgide şunları söyledi:

"3 Aralık Engelliler farkındalık gününde 3 engellimize manuel tekerlekli sandalye bağışında bulunarak farkındalık oluşturan hayırsever işadamı Mehmet Nurullah Nart'a engellilerimiz adına bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür eder iş hayatında hayırlı bereketli kazançlar dilerim. Yine 2017-2018 sezonu turnuvasını kazanan Çatalağzı Engelliler Derneği futbol takımımıza bu özel günde şampiyonluk kupasını bizzat vermek için gelerek bizleri mutlu eden Zonguldak'ımızın hayırsever ve başarılı işadamı Mehmet Nurullah Nart'a engellilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kilimli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kilimli Belediyesi, Kilimli Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kilimli Engelliler Derneği ve Çatalağzı Engelliler Derneği ortak programımızda yemek sonrası Kilimli Gençlik Merkezi'nin bahçesinde engellilerimiz ve protokol üyelerimiz ile birlikte fidan dikim programımızı gerçekleştirdik. Fidan dikimi Çatalağzı Merkez İlkokulu, Gaziosmanpaşa ilkokulu, Eren Enerji Lisesi, Plevne ilkokulu, Kilimli İsmet İnönü Ortaokulu, Zonguldak Yayla Ortaokulu olarak devam edecek."