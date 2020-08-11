İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 3 ay önce kaybolan köpeğine kavuşan Mahmut Baycan’ın kavuşma anı duygulandırdı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 ay önce kaybolan köpeğine kavuşan Mahmut Baycan'ın kavuşma anı duygulandırdı.


Edinilen bilgiye göre ilçe yaşayan Mahmut Baycan'ın beslediği köpeği 3 ay önce kayıplara karıştı. Köpeğini her yerde arayan Baycan'ın çabaları boşa çıktı. Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüşe çıkan Baycan, tesadüf eseri köpeği ile karşılaştı.


Kavuşma anı ise bir yakını tarafından amatör kameraya saniye saniye kaydedildi. Sahibine kavuşan köpeği ise dakikalarca sahibiyle oyun oynadı. O anlar ise görenleri duygulandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.