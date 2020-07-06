İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 aylık köpeğini çocuğu gibi bezliyor

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde Kaya ailesi 3 aylık Oskar isimli köpeklerine adeta çocukları gibi bakıyor.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Kaya ailesi 3 aylık Oskar isimli köpeklerine adeta çocukları gibi bakıyor. Kaya ailesi Oskar'ın altını da etrafı kirletmesin diye bezliyor.


Zonguldak Alaplı Belediyesinde itfaiye eri olan Kunti Kaya ve ailesi, bir süre önce sahiplendiği yavru köpeğe Oskar ismini taktı. Köpeği sütle besleyerek sağlıklı bir şekilde büyümesini sağladı. Evin dışında oynarken de çevreyi kirletmemesi için Oskar isimli Köpeğini altını da çocuk beziyle bağlıyor. Zaman zaman gezmeye çıkarılan Oskar, çocuklarla oynuyorken, bu haliyle çevredekilerin de ilgisini çekiyor.


Aynı zamanda İtfaiye eri olan Kunti Kaya, yaptığı açıklamada, 3 aydır Oskar'a ailesiyle evlerinde baktıklarını söyledi. Havanın güzel olduğu günlerde dışarıya pislemesin diye altının bağlandığını görenlerin şaşırdığını belirten Kaya, "Oskar'ı 3 aylıkken bir arkadaşımdan aldım. Altını da etrafı kirletmesin diye bezliyoruz. Oskar'la çocuk gibi ilgileniyoruz. Çocukların ve bizim evin neşe kaynağı oldu. Onu çok seviyoruz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.