3. Batı Karadeniz Yapı ve Mobilya Fuarı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bu yıl 3. düzenlenen Batı Karadeniz Yapı ve Mobilya Fuarı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açıldı.

Çaycuma ilçesinde bu yıl 3. düzenlenen Batı Karadeniz Yapı ve Mobilya Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. 18-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zonguldak-Bartın ve Karabük Milletvekilleri, Valileri, başkanları, TSO Başkanları, sivil toplum kuruluşları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu fuarın açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

"2018 yılında, mobilya firmalarımız 3,2 milyar dolarlık ihracata imza attılar"

Fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mobilyacılık; her geçen yıl büyüyen, üretim kapasitesini, oluşturduğu katma değeri ve istihdamı artıran, üzerinde hassasiyetle durduğumuz sektörlerimizden bir tanesi. 2018 yılında, mobilya firmalarımız 3,2 milyar dolarlık ihracata imza attılar. 180 ülkeye ihracat yaparak bizleri gururlandırdılar. Bizleri daha da memnun eden husus ise mobilya sektörümüzün sağladığı dış ticaret fazlasıdır. Bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Elbette bu başarılı performansın asıl aktörleri, asıl kahramanları; mobilya firmaları, onların maharetli usta ve çalışanlarıdır.

Ben mobilya sektöründeki bu dinamizmin artarak devam etmesinin, diğer sektörlerimize de örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum. Bakanlık olarak, Ar-Ge'den tasarıma, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminden sanayide yerlileşmeye kadar birçok alanda destekler sağlıyoruz. Yenilikçiliği teşvik etmenin yanı sıra güçlü olduğumuz geleneksel sektörlerimizde de tasarımın ve markalaşmanın artması için çaba sarf ediyoruz. Mobilya, bu açıdan güçlü olduğumuz bir sektör. Oluşturduğu katma değerin yanı sıra, 210 bin kişiye doğrudan, 300 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 2012 yılından bu yana mobilyada 2,6 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar sayesinde 18 binden fazla ilave istihdam öngörüldü. KOSGEB eliyle son üç yılda sektörde faaliyet gösteren 5 bin 725 işletmeye 125 milyon lira destek ödemesi yaptık. Yine, bölgemiz özelinde, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla da Yapı ve Mobilya Sektörüne yaklaşık 14 milyon lira destek sağladık. Tabi dünyada ticaretin kuralları yeniden yazılırken, bu fuar vesilesiyle, burada bulunan firmalarımıza, üreticilerimize bir noktayı özellikle hatırlatmak istiyorum. Başarılı bir üretim ve imalatın en kritik eşiği yenilikçiliktir. Yenilikçiliğin temeliyse Ar-Ge ve Tasarımdır. Alanında kendini yenileyemeyen, Ar-Ge'ye yatırım yapmayan, tasarıma önem vermeyen günümüz dünyasında başarıyı elde edemez. Özellikle de mobilya sektöründe ancak ve ancak bu alanlara yönelerek dünyayla rekabet edebilirsiniz. Bakınız global firmalar Ar-Ge ve tasarımla 1 liralık ham maddeden 100 liralık değer oluşturuyor. Bu firmaların sayısı da her geçen gün katlanarak artıyor. Biz de bu yarışta geride kalmamalıyız. Her yerde ifade ediyoruz; Dünya ile rekabet ettiğimiz her bir sektörde, takip eden değil takip edilen, izleyen değil yönlendiren olmamız lazım. Türkiye'ye yakışan, Türkiye'nin üreticilerine yakışan budur. Onun için 3 şeye dikkat edeceğiz: Ar-Ge'ye, tasarıma ve markalaşmaya. Firmalarımız markalaşmayı, Ar-ge'yi ve tasarımı bir maliyet unsuru olarak değil, daha yüksek kazançlara açılacak bir kapı olarak görmeliler. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu noktada sizlerin yol arkadaşıdır. Siz yeter ki üretin, kendinizi yenileyin. Bakınız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanında, 84 teknopark, 1200'e yakın Ar-ge merkezi, 350'ye yakın da tasarım merkezi kurduk. Bu merkezlerde her alandan üreticimiz kendini geliştiriyor, yeniliyor, çağa ayak uyduruyor. Batı Karadeniz bölgemizde yer alan teknoparklarda 54 firma mobilya sektörüne dönük arge faaliyetleri yapıyor. Ancak sektöre yönelik bir tasarım merkezi var mı diye baktığımızda görüyoruz ki maalesef ne Zonguldak ne Bartın ne de Karabük'te böyle bir tasarım merkezi henüz kurulmamış. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu fuarın, gelecek yıllarda büyüyerek devam etmesinin birinci şartı nedir diye sorarsanız size cevabım şu olabilir. Bölgede mobilya üzerine tasarım merkezleri kurmaktır" diye konuştu.

Firmalara çağrı, "Hızlı ve somut adımlar atalım, bölgemizde tasarım merkezleri kuralım"

Bölgedeye mobilya üzerine tasarım merkezleri kurulması yönünde firmalara çağrıda bulunan Bakan Varank, "Bu yüzden, tüm firmalarımıza buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin; bu konuda hızlı ve somut adımlar atalım, bölgemizde tasarım merkezleri kuralım. Batı Karadeniz Bölgemiz'de sanayicilerimizin tüm taleplerini karşılamak için bakanlık imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Ben Zonguldak, Karabük, Bartın'dan vekillerimiz, valililerimiz, sanayicilerimizle yaptığımız toplantıların sayısını hatırlamıyorum. Bölgenin sanayi alt yapısını güçlendirmek, üretimi hızlandırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bunlardan birkaçına değinmek istiyorum. Bartın OSB'mizin genişleme talebine ilişkin kamulaştırma süreçleri tamamlanmak üzere. Alt yapı ile arıtma tesisi için de bütçe imkanları çerçevesinde kredi kullandırmayı planlıyoruz. Yine Karabük Merkez OSB'mizin genişleme alanının alt yapı projeleri ihale aşamasına geldiğinde, burası için de imkanlar dahilinde kredi desteğimizi vereceğiz. Diğer yandan, Yenice Mobilya ve Orman Ürünleri İhtisas OSB kurulması için bakanlığımıza yapılan başvuruya, eksikliklerin tamamlanmasını belirten yazıyla 2017 Kasım ayında cevap vermişiz. Ancak o günden bu yana bize bir geri dönüş olmamış. Hazır Mobilya sektörümüz buradayken, bu proje başvurusunu sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Süreci devam ettirmek isterseniz, biz bu konuda da gereken desteği vermeye hazırız. Zonguldak'ta Çaycuma OSB'mizin hizmet binasını inşallah bu sene bitiriyoruz. Alaplı OSB'mizin alt yapı inşaatı bitti, elektrik şebeke inşaatı da birkaç aya tamamlanacak. Ereğli OSB'mizin bildiğiniz gibi alt yapısını bitirmiş durumdayız. Bölgedeki diğer OSB ve endüstri bölgesi taleplerini de, milletvekillerimiz, valilerimiz ve sanayicilerimizle istişare halinde projelendirmeye, eksikliklerini gidermeye devam ediyoruz. Batı Karadeniz; bir cazibe merkezi olma yolunda önemli avantajlara sahip bölgelerin başında geliyor. Bildiğiniz gibi Batı Karadeniz'in sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için 2015 yılında Filyos Endüstri Bölgesi'ni ilan ettik ve çalışmalarımıza başladık" diye devam etti.

"Filyos Endüstri Bölgesi, Türkiye'nin sembol projelerinden biridir"

Filyos Endüstri Bölgesi'nin önemine dikkat çeken Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Filyos Endüstri Bölgesi; sadece Batı Karadeniz'in değil, tüm Türkiye'nin sembol projelerinden biridir. Filyos üzerine yaptığımız planlamalar, projeksiyonlarla bu bölgenin nasıl gelişeceğini düşününce inanın ben de çok heyecanlanıyorum. Türkiye'nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olarak kabul ettiğimiz Filyos; limanıyla, 6 milyon metrekare endüstri bölgesiyle, 4 milyon metrekare serbest bölgesiyle, 3 milyon metrekare genişleme alanıyla, ülkemizin Karadeniz'e oradan da dünyaya açılan bir kapısı olacak. Filyos Limanı 3 kilometre uzunluğu ve 25 milyon ton kapasitesiyle bölgemizin en büyük limanı olacak. Limanın hemen arkasındaki 597 hektar büyüklüğündeki bölgenin haritası ve jeolojik etüt raporu; bakanlığımız tarafından onaylandı. Bu 597 hektarlık alanda; çelik ve çeliğe dayalı sanayinin bulunacağı Endüstri Bölgesi'ni, tüm sanayicilerimiz için yatırıma açtık. Buraya yatırım yapmaları için uzun süredir sanayicilerimizle görüşüyoruz. Son dönemde Tosyalı Grubu özellikle cari açık verdiğimiz otomotiv sacı başta olmak üzere ülkemizin nitelikli demir çelik ihtiyacı için bölgede yatırım yapmak üzere müracaat etti. Biz de kendilerine Endüstri Bölgesi mevzuatları çerçevesinde yer verilmesini kabul ettik. Yine aynı süreçte Kardemir'i ve Karabük Organize Sanayi Bölgesi içindeki sanayicilerimizi de bizzat fabrikalarına giderek, toplantılar ve görüşmeler yaparak buraya davet ettik. Bu kapsamda, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneğinin üyeleri de bölge içerisinden alan talep ettiler. Onların da başvuru süreçlerini hızla tamamlayıp, bölgede yer almalarını sağlayacağız. Tabi bu noktada bir şeyi ifade etmem gerekiyor. Endüstri bölgeleri yeni ve inovatif bir model. Bürokratik kafayla değil özel sektör mantığıyla kurgulanmış bir model. Dolayısıyla, Endüstri Bölgeleri kanununa göre, bir yönetici şirkete ihtiyaç var. Bu yüzden 17 Haziran'da, elini taşın altına koyan bölgenin en büyük yatırımcı şirketini yönetici şirket olarak atadık. Buradan farklı anlamlar çıkarmaya çalışanlar olduğunu duyuyorum. Bizim derdimiz üzüm yemek, bırakın dedikoducular kendi kendine oyalansınlar. Bölgede yatırımcıların belirlenmesinden, parselasyon planlarına ön tahsislere kadar tüm süreçler Bakanlığımızın onayıyla gerçekleşecek bu manada herkes müsterih olsun. Biz Filyos projesinin üstüne titriyoruz. Filyos Endüstri Bölgesi; büyüyen, gelişen, güçlü ve büyük Türkiye'nin sembol eserlerinden biri olacak."

"10 bin yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolar ihracat hedefliyoruz"

Bakan Mustafa Varank, Filyos Projesi ile 10 bin yeni istihdam hedeflediklerini vurgulayarak "Bu projede yatırımları, dolayısıyla üretimi hızlandırmak bizim önceliğimiz. Bölgedeki tüm sanayicilerimizden, projeyi sahiplenmelerini, destek vermelerini bekliyoruz. İnşallah Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki tüm parseller faaliyete geçtiğinde; 10 bin yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi, bölgede yer almaları için sanayicilerimizle görüşmelere devam ediyoruz. Ayrıca her gittiğimiz yurt dışı seyahatinde Filyos'un tanıtımını yapıyoruz. Burada bulunan serbest bölgeye de ilginin olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah Filyos, Batı Karadeniz Bölgesi'nin gelecek yüz yılını şekillendirecek. 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın bölgemize, firmalarımıza ve mobilyacılık sektörümüze hayırlı olmasını, bereket getirmesini diliyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği olan tüm paydaşlara bir kez daha teşekkür ediyor, Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından plaket töreni gerçekleştirildi. Ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Varank ve beraberindekiler fuarı gezdikten sonra Çaycuma OSB'ye hareket etti.