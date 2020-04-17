3 kişi Korona virüsten vefat etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 gün içerisinde 3 kişi korona virüs tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde bir süredir korona virüs nedeniyle tedavi gören 72 yaşındaki B.Ç. dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Aynı hastanede bu gün de 89 yaşındaki erkek hasta D.Y. ile 65 yaşındaki İ.A. hayatını kaybetti. 72 yaşındaki B.Ç.E. Sofular köyünde toprağa verilirken, D.Y. ile İ.A. ise ilçeye bağlı Fındıklı Köyü'nde toprağa verildi. Cenazeler için düzenlenen törende jandarma ve namazı kıldıran imam sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyararak düzen sağladı. Cenazelerin defin işlemleri sırasında jandarma ekipleri yakınlarını mezarlığa yaklaştırmazken, defin işlemini gerçekleştiren belediye ekipleri de korunaklı elbise ve ekipmanlar kullandı. Hayatını kaybeden üç kişinin birinci derece yakınları evlerinde karantinada olduğu için cenaze töreninde katılamadı.

Kdz. Ereğli ilçesinde korona virüs salgının başladığı günden bu yana 47 kişinin testi pozitif çıktığı belirtildi.