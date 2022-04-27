Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı Beldesinde Ormanlı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Reyhan Oflaz ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan 9 okuldan 27 öğrencinin katıldığı ‘3 Kitap 3 Yazar' eTwinning projesi tamamlandı.

Ormanlı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Reyhan Oflaz ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan 9 okuldan 27 öğrencinin katıldığı ‘3 Kitap 3 Yazar' eTwinning projesi tamamlandı.Öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarıyla buluşup etkinliklerini onlara sunmaları ve etkin okuma alışkanlığını dijital süreçlerle birlikte kazanarak değişen eğitim sistemlerine uyum sağlamalarını amaçlayan projede öğrenciler her seferinde farklı okullardaki akranlarıyla eşleşerek çok sayıda öğrenci ile iletişim kurma imkanına da sahip oldu. Bu uygulama ile çevrimiçi etkinliklerle iş birliği yapmayı, bilimsel düşünmeyi, empati duygusunu geliştirmeyi öğrenen çocuklar; web 2.0 araçlarını kullanarak dijital okuryazarlığı keşfederek ekip olarak öğrenme yaşantıları geliştirdi. Projede ilk olarak Salih Uyan'ın "Gülmek Var Dönmek Yok" kitabını okuyan öğrenciler bir ay süren etkinlik sürecinin ardından Salih Uyan ile söyleşi yaptı. Daha sonra Miyase Sertbarut'un "Ünsüz YouTuber'ın Günlüğü" kitabını okuyarak yazarıyla buluştu. Son olarak da "Mavi Zamanlar' kitabının yazarı Mavisel Yener ile keyifli bir sohbet gerçekleştirilen öğrenciler okudukları kitapla ilgili merak ettikleri soruları kitabın yazarına sorma şansı yakaladılar.Öğrenciler proje boyunca afişler tasarladı, hikaye tamamlama çalışmaları yaptılar, bilgi yarışmalarıyla online olarak yarıştılar ,şarkılar bestelediler ve bir çok farklı web 2.0 aracı kullanarak dijital beceriler kazandı.