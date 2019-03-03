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3 Mart maden şehitlerini andılar

Zonguldak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şubesi, 3 Mart 1992 günü yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 263 işçiyi andı.


Maden Müzesi'nin yanındaki maden şehitliği önünde gerçekleştirilen anma programında anıt önüne çelenk bırakıldı. Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, "3 Mart tarihi ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği Kozlu Maden faciasının yıldönümüdür. Yaşadığımız facialar hepimizde derin yaralar açmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici adımlar atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorumluluktan kaçmasının önüne geçilmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ile bakanlığın yanı sıra Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB'dan oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır" dedi.

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