3. Mühendislik Günleri BEÜ'de gerçekleştirildi

Mühendislik Günleri seminer faaliyetleri düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan Mühendislik Günleri, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Zonguldak İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Alışkan'ın “Genç Girişimcilere Kamu Destekleri” konulu sunumu ile devam etti. Zonguldak'ın girişimci ve yenilikçi firması MFA Maske adına Ürün Geliştirme Mühendisi Cansın Piyan ise "Zonguldak'tan Dünyaya Solunum Koruyucu Üretimi" konulu sunumuyla özgün ürünlerini ve kamu desteğinin pratikte gerçekleştirilmiş örneklerini katılımcılarla paylaştı. İlk gün programı soru ve cevap bölümünden sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak ve Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hamdi Alper Özyiğit tarafından konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Etkinliğin 2. günü Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hamdi Alper Özyiğit'in yaptığı konuşmayla başladı. ROKETSAN'dan Kıdemli Uzman Sistem Mühendisi Bilgehan Erdoğan'ın “Ar-Ge Sürecinde Yer Almak İçin Hedeflerin Belirlenmesinin Savunma Sanayi Perspektifinden Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu ile devam eden programda Bilgehan Erdoğan, lisans dönemi, lisanüstü ve iş hayatında ne tür uğraş ve çalışmaların uygulanmasının faydalı olacağı hususlarına ayrıntılı olarak değindi. Soru cevap bölümünden sonra Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun deneyimlerini ve tavsiyelerini dinleyicilere aktardığı konuşmasıyla oturum son buldu.

Mühendislik Günlerinin son günü Makine Mühendisliği Öğrenci Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Çakır Şencan'ın konuşmasıyla başladı. TUSAŞ/TAI Kıdemli Uzman Yazılım Mühendisi Fatih İleri'nin “Pişmanlıktan Uzak Bir Mühendislik Kariyeri İçin Yapılması Gerekenler” başlıklı sunumunda dinleyicilere geleceklerini planlarken nasıl bir yol izlemeleri gerektiği üzerine bilgiler verdi.

3. Mühendislik Günleri, Makine Mühendisliği Öğrenci Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Çakır Şencan'ın Fatih İleri'ye teşekkür belgesi vermesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.