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3 yaşındaki çocuğun bayrak sevgisi

Zonguldak’ta 3 yaşındaki Yade Ertek isimli kız çocuğunun Türk Bayrağı sevgisi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Zonguldak'ta 3 yaşındaki Yade Ertek isimli kız çocuğunun Türk Bayrağı sevgisi sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Zonguldak'ta Tepebaşı Mahallesinde 3 yaşındaki Yade Ertek isimli kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi görenleri şaşkına çevirdi. Yade Ertek isimli kız çocuğu öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte gezerken bir arabanın önünde gördüğü Türk Bayrağına doğru koşmaya başladı. Minik Yade Türk bayrağını ilk önce elleriyle düzeltti sonra da öperek sarıldı.


Yade'nin ailesi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medya binlerce beğeni aldı.

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