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3 yaşındaki çocuk denizde ölümden döndü

Zonguldak’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi plajında yakınları ile birlikte denize giren 3 yaşındaki Burak P., boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan küçük Burak kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Burak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Küçük Burak'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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