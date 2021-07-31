Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı.

Olay, ilçeye bağlı Öğberler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.Ö. isimli genç, sabah saatlerinde evinde iddiaya göre tüfekle yaşamına son verdi. Tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşlar, eve geldiklerinde R.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası R.Ö.'nün cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze nakil aracına taşındı. Cenaze araca taşınırken yakınları sinir krizleri geçirdi. Öte yandan gencin anne ve babasının vefat ettiği ve iki kardeşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.