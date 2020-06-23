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307 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi

Zonguldak Jandarma ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde Çaycuma'nın Koramanlar köyünde ikamet eden İ.K isimli şahsın izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Şahsın evine baskın yapan ekipler ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada 307 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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