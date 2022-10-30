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311 personel ve 57 ekiple genel asayiş uygulaması

Zonguldak’ta il genelinde 311 personel ve 57 ekibin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.

Zonguldak'ta il genelinde 311 personel ve 57 ekibin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.


İl genelinde yapılan uygulamada 2 bin 906 kişi ve 558 araç kontrol edildi. 5 kişiye 831 TL idari para cezası, 25 araca 16 bin 59 TL trafik para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi. Bir kahvehaneye izinsiz alkol tüketiminden dolayı ruhsata aykırılıktan işlem yapıldı.


Uygulamalar esnasında yapılan kimlik kontrollerinde dolandırıcılık, tehdit, basit yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 4 aranan şüpheli yakalandı. 2 kişinin ise bakaya olarak arandığı tespit edilerek gerekli tebliğ yapıldı.

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