311 personel ve 57 ekiple genel asayiş uygulaması

Zonguldak'ta il genelinde 311 personel ve 57 ekibin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.

İl genelinde yapılan uygulamada 2 bin 906 kişi ve 558 araç kontrol edildi. 5 kişiye 831 TL idari para cezası, 25 araca 16 bin 59 TL trafik para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi. Bir kahvehaneye izinsiz alkol tüketiminden dolayı ruhsata aykırılıktan işlem yapıldı.

Uygulamalar esnasında yapılan kimlik kontrollerinde dolandırıcılık, tehdit, basit yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 4 aranan şüpheli yakalandı. 2 kişinin ise bakaya olarak arandığı tespit edilerek gerekli tebliğ yapıldı.