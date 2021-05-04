Alaplı'nın su ihtiyacını karşılayan 32 yıllık su pompaları yenilendi.

Alaplı Kefkenaltı mevkide bulunan ve Alaplı'nın su ihtiyacını karşılayan su pompaları yenilendi. 1990 yılından bu yana Alaplı'nın su ihtiyacını karşılayan 2 adet su pompasından biri revize edilirken, diğeri sıfır alındı.

Saatte 230 ton metreküp su basma kapasitesine sahip olan su pompalarının montaj çalışmalarını yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; "2 yıldır Alaplı'mızın su ihtiyacını karşılayan su pompalarımızı yenileyerek Alaplı'mızın suyunu uzun yıllar boyunca garanti altına almış olduk" dedi.

"Artık Sular kesilmeyecek"

Alaplı'yı besleyen 2 ana su pompasının yenilenmesi ile birlikte Alaplı'nın uzun yıllar su sorunu yaşamayacağını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Bilindiği gibi Alaplı'mızda elektrikler kesildiği zaman sularımız da kesiliyordu. Geçtiğimiz günlerde su pompalarımızı besleyecek olan jeneratör ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi alan firma jeneratörleri monte ettikten sonra elektrik kesintisine dayalı olarak yaşadığımız su sorunu da bundan sonra yaşanmayacak' dedi.