35 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine Bandırma'dan çalışmak için gelen 35 yaşındaki işçi, evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Kayalık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alamayan mesai arkadaşları eve geldiklerinde Şahin A.'yı (35) hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine hemen eve gelen sağlık ekipleri, Şahin A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şahin A.'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin A.'nın Ereğli'ye çalışmak için Balıkesir Bandırma'dan geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.