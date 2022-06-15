3D içerik projesi katılımcılarına başarı belgeleri takdim edildi

Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen 3D içerik projesi katılımcısı öğrencilere ve akademisyenlere başarı belgesi takdim etti.

Dün düzenlenen sertifika törenine ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, Kdz. Ereğli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Dinçer, BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik, proje yürütücülerinden Dr. Öğr. Üyesi Engin Karaduman'ın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezi arasında gerçekleştirilen protokol doğrultusunda proje hakkında bilgi vermesiyle başladı. Bu projenin Türkiye'de gerçekleştirilen ilk projelerden biri olduğuna dikkat çeken Karaduman, projenin çıkış noktasını Türkiye'nin inovasyon puanının dünya sıralamasında düşük olması olarak gösterdi. Karaduman, ayrıca gelecekte büyük bir ekonomik pazar olacak 3D modelleme, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda öğrencilerin kendilerini geliştirilmesi amacıyla 3D modelleme ve Unity programlarının kullanılmasına yönelik eğitimler verildiğini ve proje amacının öğrencilerin kendi üretkenliklerini kullanarak dijital içerikler üretmeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Proje yürütücülerinden Doç. Dr. Avni Yıldız ise yaptığı konuşmada projeye 19 özel yetenekli öğrenci, 5 Eğitim Fakültesi öğrencisi, 1 BİLSEM öğretmeni, 3 öğretim üyesinin katıldığını ve proje doğrultusunda 44 saat eğitim verildiğini söyledi. Ayrıca sertifika töreninin yapılmasına rağmen projenin henüz bitmediğini, yaz aylarında ve gelecek eğitim öğretim döneminde de devam edeceğini belirtti.

Üstün yetenekli öğrencilerle yapılan proje hakkında yerinde ve birinci ağızdan bilgi alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu yaptığı konuşmada; öğrencilerin geliştirmiş oldukları içeriklerden etkilendiğini, Eğitim Fakültesi ile BİLSEM işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Eğitim Fakültesi ve BİLSEM işbirliğiyle yapılacak bütün projelere destek olacaklarını ifade eden Kutoğlu, projede emeği geçen herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başarı belgelerinin verilmesinin ardından projede görev alan öğrenciler görüşlerini aktararak bu projeden çok memnun olduklarını ve 3D yazılımlarını kullanarak bütün işletim sistemleri ile uyumlu dijital oyun geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Projede görev alan Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Avni Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Engin Karaduman ile üstün yetenekli öğrencilere başarı belgeleri Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Soner Yavuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından verildi.