3'ncü Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı açılıyor

Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın üçüncüsü, Çaycuma fuar alanında 18-21 Temmuz tarihleri arasında açılıyor. Açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılması bekleniyor?.

Çaycuma'da geleneksel hale gelen Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın üçüncüsü Çaycuma fuar alanında açılıyor. 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak fuarın açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılması bekleniyor. 4 bin 500 metrekare alanda yapılacak fuara bu yıl otuzun üzerinde firma katılıyor. Bölgenin en büyük fuarı niteliği de taşıyan etkinliğe yaz aylarına rastlamış olması nedeniyle daha yoğun bir katılım bekleniyor. Fuarla ilgili bilgiler veren Expolink firması sahibi Serdar Erdoğan, “Bu yıl yine çok güzel bir fuar hazırladık. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar göz önüne alınırsa böyle bir fuarın, hatırı sayılır bir ilgi ile açılıyor olmasını hem çok önemsiyor, hem de bundan mutluluk duyuyoruz. Bu durum bölge ve ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Açılış törenimize Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın da katılmasını bekliyoruz. Rusya'dan bir ticaret heyeti de fuarı izleyenler arasında olacak. Stant açan firmalarımızın uluslararası ticaret bağlantısı yapıp, sektörlerindeki yenilikler konusunda bilgi sahibi de olabileceği fuara vatandaşlarımızın yine büyük ilgi göstermesini bekliyoruz. Fuarın meydana gelmesinde büyük destekleri olan başta Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş'la Bartın ve Karabük valililerimize, Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'ya, üç ilimizin ticaret ve sanayi odası başkanlarıyla emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. ?

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